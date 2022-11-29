- Уйду ли из клуба зимой? Нет. Остаюсь, буду доказывать свою игру здесь, - приводит комментарий Кругового Sport24.
Даниил Круговой является воспитанником "Зенита". За основной состав сине-бело-голубых футболист выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне Круговой не является игроком стартового состава и провел всего 15 игр, в которых отметился одной результативной передачей. При этом в РПЛ Даниил вышел всего в 9 матчах. Ранее СМИ сообщали, что игрок недоволен своим игровым временим и может уйти в другую команду
Круговой: остаюсь в "Зените", буду доказывать
Левый защитник "Зенита" Даниил Круговой сообщил, что не собирается покидать свой нынешний клуб
Фото: РФС