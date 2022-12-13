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Minuto Deportes: "Спартак" интересуется защитником сборной Чили Пауло Диасом

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Московский "Спартак" проявляет интерес к защитнику аргентинского клуба "Ривер Плейт" Пауло Диасу.
Фото: Getty Images
По информации источника, предложение о переходе футболиста сборной Чили может быть сделано в ближайшие дни. Трансферная стоимость 28-летнего Диаса оценивается в 5,5 млн евро.

Чилийский защитник выступает за аргентинский "Ривер Плейт" с августа 2019 года и по сей день. До "Ривер Плейта" Диас играл за "Аль-Ахли", "Сан Лоренсо", "Коло-Коло", и "Палестино". За сборную Чили Пауло провел 39 матчей, результативными действиями не отмечался. Дебютный матч за национальную команду случился 28 января 2015 года. В текущем сезоне Диас принял участие в 33-ех играх за "Ривер Плейт", в течение которых он забил один мяч. В общей сумме у Паоло насчитывается 100 матчей за "Ривер Плейт", пять голов и два ассиста. Контракт Пауло Диаса с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: Minuto Deportes


Спартак
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