По данным источника, "Трабзонспор" рассматривает кандидатуру Баринова в качестве усиления уже в зимнее трансферное окно. Турецкий клуб может воспользоваться ситуацией с контрактом полузащитника "Локомотива", который завершается летом следующего года.
В нынешнем сезоне Баринов провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 9 млн евро.
После 13 туров "Трабзонспор" занимает седьмое место в чемпионате Турции. В активе команды 23 набранных очка.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Трабзонспор" интересуется покупкой Баринова в зимнее трансферное окно
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов попал в сферу интересов "Трабзонспора".
Фото: ФК "Локомотив"