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Лондонский "Арсенал" выплатит "Уфе" за украинца Зинченко более 250 тысяч евро

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что "Арсенал" согласился выплатить солидарные выплаты уфимцам за Александра Зинченко.
Фото: Getty Images
"Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, все нормально. Технический момент. Ждем", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".

Согласно правилам ФИФА, после трансферов клубы обязаны выплачивать процент от сделки командам, в которых воспитывался игрок. Зинченко летом этого года перебрался из "Манчестер Сити" в "Арсенал" за сумму порядка 35 млн евро. Таким образом, "Уфа" должна получить более 250 тысяч евро, поскольку Зинченко выступал за клуб, когда ему было 18 лет.

Напомним, Зинченко играл за "Уфу" с 2015 по 2016 год. Он провел за уфимцев 33 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.


Зинченко Уфа Арсенал Газизов
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