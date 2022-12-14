"Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, все нормально. Технический момент. Ждем", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
Согласно правилам ФИФА, после трансферов клубы обязаны выплачивать процент от сделки командам, в которых воспитывался игрок. Зинченко летом этого года перебрался из "Манчестер Сити" в "Арсенал" за сумму порядка 35 млн евро. Таким образом, "Уфа" должна получить более 250 тысяч евро, поскольку Зинченко выступал за клуб, когда ему было 18 лет.
Напомним, Зинченко играл за "Уфу" с 2015 по 2016 год. Он провел за уфимцев 33 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Лондонский "Арсенал" выплатит "Уфе" за украинца Зинченко более 250 тысяч евро
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что "Арсенал" согласился выплатить солидарные выплаты уфимцам за Александра Зинченко.
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