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Медведев: на зимних сборах в Катаре начнем переговоры с игроками, у которых истекают контракты

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о том, когда клуб начнет переговоры с игроками, у которых заканчиваются контракты.
Фото: ФК "Зенит"
- Когда клуб будет вести переговоры с игроками, у которых истекают контракты? Как раз на [зимних] сборах в Катаре мы этим и займемся, - приводит комментарий Медведева ТАСС.

Напомним, что уже летом следующего года у некоторых ключевых игроков "Зенита" заканчиваются соглашения. В их число входят полузащитник Далер Кузяев и защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен. Последний является капитаном сине-бело-голубых и успешно выступил на ЧМ-2022, дойдя со сборной Хорватии до полуфинала турнира. Ранее СМИ сообщали, что руководство петербуржского клуба намерено пролонгировать соглашения с футболистами.

"Зенит" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров располагается на 1 месте в таблице. В активе команды Сергея Семака 42 набранных балла.


Зенит Медведев Кузяев Ловрен Караваев
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