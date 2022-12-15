– Я бы не сказал, что это катастрофа для "Спартака". Скорее облом. Ведь, на мой взгляд, у Пиняева очень светлое будущее. Он может стать важной покупкой для "Локомотива", – цитирует Камоцци "СЭ".
Сегодня сразу два авторитетных и надежных источника, сообщили о готовящемся переходе футболистов самарских "Крыльев Советов" Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский "Локомотив". После последнего в этом году тура Российской премьер-лиги (семнадцатый) "железнодорожников" возглавил новый тренер Михаил Галактионов, который работает главным и в молодежной сборной России. "Локомотив" на данный момент идет четырнадцатым в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей. "Крылья Советов" идут на одиннадцатом месте. Сезон Кубка России возобновится в конце февраля 2023 года, РПЛ – в начале марта того же года.
Камоцци – о потенциальном переходе Пиняева в "Локомотив": у него очень светлое будущее. Это облом для "Спартака"
Бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о будущем полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: Soccer.ru