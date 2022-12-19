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Зарема – о Трабукки: Эшуорт знаком с ним. Надеюсь, у Абаскаля хватит мудрости не связываться с паразитами

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Спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о новости, что главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль подписался на агента Марко Трабукки в соцсетях.
Фото: Getty Images
"Нет сомнений, что Фартовый Эш знаком с Трабукки по Юрмале и Астане. Надеюсь, у Абаскаля хватит мудрости не связываться с паразитами. Если эта компания снова заползет в клуб, ни к чему хорошему это не приведет ни для "Спартака", ни лично для тренера", — цитирует Салихову "СЭ".

Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" минувшим летом. Под его руководством столичный клуб завершил осеннюю часть чемпионата России на второй строчке в турнирной таблице. Красно-белые набрали 36 очков в 17-ти играх национального первенства.

После завершения зимней паузы москвичи сыграют с "Локомотивом" в плей-офф Кубка России, а в начале марта примут на своем поле "Урал" в рамках 18-го тура Премьер-лиги.


Абаскаль Трабукки Спартак Салихова
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