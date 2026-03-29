Голами за клуб из Нижнего Новгорода отличились нападающий Адриан Бальбоа и форвард Станислав Лапинский.
На данный момент "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 22 матчах. Дзержинский "Химик" выступает в дивизионе Б Второй лиги, в текущем сезоне команда не провела ни одного матча в чемпионате.
"Пари НН" победил "Химик" в товарищеском матче
Товарищеский матч "Пари НН" против "Химика" завершился поражением дзержинской команды со счетом 1:2.
