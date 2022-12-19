"Месси — футбольный бог. Этот человек не имеет изъянов в характере, поступках, в играх. Уверен, этот аргентинец в "Спартаке" остановил бы гегемонию "Зенита" в РПЛ, он бы ее прервал чуть ли не навсегда!" - цитирует ветерана красно-белых "РБ Спорт".
Лионель Месси днем ранее впервые в своей карьере стал чемпионом мира. В финале мирового первенства, которое проходило в Катаре, сборная Аргентины встретилась с предыдущим победителем мундиаля – Францией. Подопечные Лионеля Скалони дважды упускали преимущество в счете, но оказались сильнее по итогам серии пенальти.
Кавазашвили: Месси – футбольный бог. В "Спартаке" он бы навсегда прервал гегемонию "Зенита"
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре форварда "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Фото: РИА Новости