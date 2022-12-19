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Кавазашвили: Месси – футбольный бог. В "Спартаке" он бы навсегда прервал гегемонию "Зенита"

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Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре форварда "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Фото: РИА Новости
"Месси — футбольный бог. Этот человек не имеет изъянов в характере, поступках, в играх. Уверен, этот аргентинец в "Спартаке" остановил бы гегемонию "Зенита" в РПЛ, он бы ее прервал чуть ли не навсегда!" - цитирует ветерана красно-белых "РБ Спорт".

Лионель Месси днем ранее впервые в своей карьере стал чемпионом мира. В финале мирового первенства, которое проходило в Катаре, сборная Аргентины встретилась с предыдущим победителем мундиаля – Францией. Подопечные Лионеля Скалони дважды упускали преимущество в счете, но оказались сильнее по итогам серии пенальти.


Кавазашвили Спартак Месси
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