По данным источника, бразильский футболист летом 2023 года пополнит состав "Зенита". Стороны согласовали условия сделки, питерцы получат 90 процентов прав на хавбека.
Сообщается, что сине-бело-голубые и 22-летний игрок подпишут контракт сроком на 5 лет, предварительные документы подписаны.
Ранее сообщалось, что зимой состав "Зенита" пополнит защитник "Коринтианса" Роберт Ренан – он станет частью сделки по обмену форварда петербуржцев Юри Алберто.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Зенит" подпишет Ду Кейроса летом, контракт рассчитан на 5 лет
Полузащитник "Коринтианса" Ду Кейорс продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.
Фото: Global Look Press