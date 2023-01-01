- Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, сборная имела возможность играть в отборочных. Я бы очень сильно хотел, чтобы ситуация нормализовалась и Россия участвовала в международных соревнованиях, - приводит комментарий Юрана "Чемпионат".
С весны 2022 года все российские клубы не играют в еврокубках по решению УЕФА. Также санкции на российский футбол наложила ФИФА, Национальная команда была отстранена от стыковых матчей за право поехать на ЧМ-2022. Российская сборная также не допущена к отборочному турниру на Евро-2024, который пройдет в Германии. РФС принял решение создать специальную группу, которая поспособствует возобновлению участия российского футбола в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Александр Дюков поставил перед собой задачу, чтобы Россия приняла участие в отборочном турнире к ЧМ-2026.
РПЛ на паузе до марта. После 17 туров с 42-мя баллами на первом месте располагается "Зенит". Петербуржский коллектив уверенно идет к 5 чемпионству подряд и опережает московский "Спартак", который находится на второй строчке, набрав 36 очков. На 1 балл отстает, идущий на третьем месте, "Ростов".
Юран: пожелал бы в 2023 году, чтобы вернулись еврокубки, а сборная имела возможность играть в отборочных
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран рассказал, что пожелал российскому футболу на 2023 год.
Фото: ФК "Химки"