- Сможет ли "Зенит" забрать пятое подряд чемпионство? Да. "Спартак" не конкурент? На данный момент, на мой взгляд, у "Зенита" нет конкурентов в РПЛ, - приводит мнение Кержакова "Матч ТВ".
Последние 4 розыгрыша РПЛ заканчивались победой "Зенита". Каждый раз команда из Санкт-Петербурга досрочно выигрывала трофей. В этом сезоне российского первенства петербуржский коллектив привычно занимает 1 строчку, набрав после 17 сыгранных туров 42 балла. "Спартак" и "Ростов" выступают ближайшими преследователи команды Сергея Семака. Красно-белые отстают от "Зенита" на 1 очко, а южане – на 2. Сине-бело-голубые обыграли всех своих прямых конкурентов. В 8-туре команда победила в гостях "Спартак" (2:1), а в 11 туре Зенит дома оказался сильнее "Ростова" (3:1). Также были обыграны ЦСКА (2:1), "Локомотив" (5:0) и "Динамо" (2:0). Всего у "Зенита" одно поражение за 17 встреч. Петербуржский клуб в 16 туре уступил "Ахмату" (1:2).
Вторая часть РПЛ стартует в начале марта. "Зенит" у себя дома примет "Пари НН", а "Спартак" также в домашнем матче встретится с "Уралом".
Кержаков: "Зенит" выиграет РПЛ в 5 раз подряд. У команды нет конкурентов
Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"