- Тёма абсолютно верно оценивал себя и свои силы. Он сумел справиться и совладать со всеми проблемами. Он вырос в прекрасного вратаря и долгое время радовал нас. А то, что у него еще удивительные человеческие качества и с ним всегда интересно, очень помогло ему стать тем, кем он сейчас является. Тогда я видел в нем преемника. Теперь он легенда не только среди болельщиков, но и среди игроков. Он пользуется непререкаемым авторитетом, - передает слова Гордеева Matchtv.ru.
38-летний экс-голкипер Артем Ребров осенью 2021 года объявил о завершении карьеры действующего игрока и занял пост технического координатора московского "Спартака", за который выступал в течение 10 лет - с августа 2011 года. До перехода к красно-белым Ребров выступал за московское "Динамо", раменский "Сатурн" и ярославский "Шинник", а также на правах аренды за курский "Авангард" и томскую "Томь". В период выступления в системе "Сатурна" Ребров работал под началом главного тренера сначала молодежной, а затем и взрослой команды "инопланетян" Андрея Гордеева.
Гордеев - о Реброве: теперь он легенда не только среди болельщиков, но и среди игроков
Экс-главный тренер "Сатурна" Андрей Гордеев рассказал о совместной работе с бывшим голкипером "Спартака" Артемом Ребровым.
Фото: ФК "Спартак"