Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.9X 3.35П2 2.06
Райо Вальекано
18:15
БетисНе начат
П1 2.5X 3.2П2 3
Севилья
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.87X 3.35П2 4.9
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.9X 3.25П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
14:30
ТориноНе начат
П1 3.7X 3.25П2 2.17
Лацио
17:00
ЭмполиНе начат
П1 1.61X 4.2П2 5.6
Специя
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.7X 3.1П2 2.85
Сампдория
20:00
НаполиНе начат
П1 7.6X 4.9П2 1.43
Милан
22:45
РомаНе начат
П1 1.88X 3.55П2 4.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Гордеев - о Реброве: теперь он легенда не только среди болельщиков, но и среди игроков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Сатурна" Андрей Гордеев рассказал о совместной работе с бывшим голкипером "Спартака" Артемом Ребровым.
Фото: ФК "Спартак"
- Тёма абсолютно верно оценивал себя и свои силы. Он сумел справиться и совладать со всеми проблемами. Он вырос в прекрасного вратаря и долгое время радовал нас. А то, что у него еще удивительные человеческие качества и с ним всегда интересно, очень помогло ему стать тем, кем он сейчас является. Тогда я видел в нем преемника. Теперь он легенда не только среди болельщиков, но и среди игроков. Он пользуется непререкаемым авторитетом, - передает слова Гордеева Matchtv.ru.

38-летний экс-голкипер Артем Ребров осенью 2021 года объявил о завершении карьеры действующего игрока и занял пост технического координатора московского "Спартака", за который выступал в течение 10 лет - с августа 2011 года. До перехода к красно-белым Ребров выступал за московское "Динамо", раменский "Сатурн" и ярославский "Шинник", а также на правах аренды за курский "Авангард" и томскую "Томь". В период выступления в системе "Сатурна" Ребров работал под началом главного тренера сначала молодежной, а затем и взрослой команды "инопланетян" Андрея Гордеева.


Спартак Ребров Гордеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Чемпионат": зарплата Агапова в ЦСКА составит 300 тысяч евро в год
TyC Sports: "Расинг" прервал аренду вингера Гарре в "Уракане" и продал его в "Крылья Советов"
Гордеев - о Реброве: теперь он легенда не только среди болельщиков, но и среди игроков
"Чемпионат": отступные Сычевого для "Зенита" впятеро меньше, чем для остальных клубов 3
Daily Mail: "Манчестер Юнайтед" ограничил зарплаты игроков "правилом Роналду" 1
Талалаев - о сборах "Торпедо" в Тамбове: погода - минус 20, пришлось отменить лыжные занятия 2
"Ювентус" сыграл 12 "сухих" матчей в 17 турах Серии А впервые за последние 56 лет
"Ливерпуль" сыграл домашнюю ничью с "Вулверхэмптоном" в Кубке Англии с голами Салаха и Нуньеса
07 января
L'Equipe: Зидан отказался от предложений сборных Бразилии, Португалии и США. Он хочет тренировать клуб
Полузащитник "Оренбурга" Аюпов: думаю, что после ухода Сычевого найдется футболист, который потянет команду за собой
Агент Ивана опроверг информацию о том, что голкипер не вернется в "Зенит" 1
Агент Головина - о том, что Александр не забил одиннадцатиметровый: серия пенальти - это всегда лотерея 3
Гакпо дебютирует за "Ливерпуль" в матче против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии
Агент Абаскаля: Гильермо может покинуть "Спартак"? Это абсолютная ложь! 11
"Мальорка" на последних секундах вырвала победу в матче с "Вальядолидом"