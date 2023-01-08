– Для "Зенита" отступные за Сычевого в пять раз меньше, чем для других клубов РПЛ? Нам неинтересны условия контракта Сычевого с "Крыльями Советами", – передает слова Медведева "Чемпионат".
Напомним, что сегодня стало известно о том, что "Зенит" сможет выкупить центрального нападающего самарских "Крыльев Советов" Владимира Сычевого, который будет выступать за новый клуб под фамилией Писарский, за пятикратно меньшую сумму, чем другие команды. В конце декабря 2022 года Владимир перешел в "Крылья Советов" из "Оренбурга". За свой предыдущий клуб в первой части текущего сезона Российской премьер-лиги забил 14 мячей, является лучшим бомбардиром чемпионата. Сычевой (Писарский) заключил контракт с "Крыльями" до лета 2026 года. Первые полтора года он гарантированно проведет в Самаре, а затем может быть выкуплен любой командой. "Зенит" сможет сделать это на более выгодных условиях.
Медведев: "Зениту" неинтересны условия контракта Сычевого с "Крыльями"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался об особенной сумме отступных за Владимира Сычевого для клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: Global Look Press