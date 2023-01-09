"Нужен ли Рассказов "Спартаку"? Думаю, что нет. Он же почти не играет. Лучше ему куда-то уйти", - цитирует Мостового Metaratings.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Рассказов покинет "Спартак" в зимнее трансферное окно. Позже Metaratings опубликовал информацию, что одним из претендентов на защитника являются "Крылья Советов".
Николай Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он сыграл в 11 матчах в составе красно-белых, в которых отметился одним забитым голом. Контракт Рассказова с клубом истекает летом этого года. В начале января ему исполнилось 25 лет.
Мостовой: Рассказов не нужен "Спартаку". Лучше ему куда-то уйти
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что Николай Рассказов не нужен нынешнему составу красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"