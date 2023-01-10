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Агент Уткина: Даниилом интересуются клубы из Бельгии, Франции и Турции

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Агент полузащитника "Ростова" Даниила Уткина Тимофей Бердышев рассказал об интересе европейских клубов к своему клиенту.
Фото: ФК "Ростов"
– Уткин интересен европейским клубам, но на сегодняшний день мысли Даниила связаны исключительно с "Ростовом". Он недавно пришел в клуб, да и сам он ростовский парень, а команда идет в лидирующей группе РПЛ. Какие клубы интересуются? Из Бельгии, Турции и Франции, – цитирует агента "РБ Спорт".

Российский полузащитник Даниил Уткин перешел в "Ростов" летом 2022 года из "Краснодара" за три с половиной миллиона евро. Даниил действительно родом из города Аксая, что находится в Ростовской области. Но воспитывался как футболист Уткин в академии футбольного клуба "Краснодар". Играл в академии, выступал в молодежной (второй) команде, но в основной команде закрепиться так и не смог. В предыдущем сезоне Даниил успешно выступал за грозненский "Ахмат". В текущем сезоне за "Ростов" Уткин провел 22 матча – все 17 в Российской премьер-лиге и пять в Кубке России, на его групповой стадии. Даниил забил три мяча и отдал семь голевых передач в рамках РПЛ. В Кубке России отличился двумя результативными передачами. Сам футбольный клуб "Ростов" по итогам первой части текущего сезона РПЛ идет на третьем месте. Контракт Даниила Уткина с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2026 года.


Уткин Ростов Лига 1 Чемпионат Бельгии Чемпионат Турции
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