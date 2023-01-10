– Уткин интересен европейским клубам, но на сегодняшний день мысли Даниила связаны исключительно с "Ростовом". Он недавно пришел в клуб, да и сам он ростовский парень, а команда идет в лидирующей группе РПЛ. Какие клубы интересуются? Из Бельгии, Турции и Франции, – цитирует агента "РБ Спорт".
Российский полузащитник Даниил Уткин перешел в "Ростов" летом 2022 года из "Краснодара" за три с половиной миллиона евро. Даниил действительно родом из города Аксая, что находится в Ростовской области. Но воспитывался как футболист Уткин в академии футбольного клуба "Краснодар". Играл в академии, выступал в молодежной (второй) команде, но в основной команде закрепиться так и не смог. В предыдущем сезоне Даниил успешно выступал за грозненский "Ахмат". В текущем сезоне за "Ростов" Уткин провел 22 матча – все 17 в Российской премьер-лиге и пять в Кубке России, на его групповой стадии. Даниил забил три мяча и отдал семь голевых передач в рамках РПЛ. В Кубке России отличился двумя результативными передачами. Сам футбольный клуб "Ростов" по итогам первой части текущего сезона РПЛ идет на третьем месте. Контракт Даниила Уткина с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2026 года.
Агент Уткина: Даниилом интересуются клубы из Бельгии, Франции и Турции
Агент полузащитника "Ростова" Даниила Уткина Тимофей Бердышев рассказал об интересе европейских клубов к своему клиенту.
Фото: ФК "Ростов"