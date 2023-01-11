"Спартак" прекратил переговоры с "Хетафе" по возможному трансферу 27-летнего опорного полузащитника сборной Сербии Неманьи Максимовича, сообщают СМИ.
По данным источника, красно-белые посчитали чрезмерно высоким предложенный испанским клубом размер трансферной компенсации за переход Максимовича - 5,5 миллиона евро, в то время как "Спартак" предлагал за игрока 4 миллиона евро. Сообщается, что москвичи заблокировали эту возможную сделку и находятся в поиске других кандидатур в амплуа опорного хавбека.
В текущем сезоне на счету Неманьи Максимовича 12 матчей без результативных действий в испанской Ла Лиге, а также 3 матча за сборную Сербии на ЧМ-2022 в Катаре.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" отказался от попыток подписать Максимовича
По информации источника, руководство московского "Спартака" отказалось от идеи приобретения сербского опорного полузащитника "Хетафе" Неманьи Максимовича.
Фото: Getty Images