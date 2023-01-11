"Согласен, что в нынешнем "Локомотиве" Глушаков пришелся бы ко двору, потому что ниже определенного уровня он не опускается. Глушаков должен быть тем самым, но что он нужен — должен сказать главный тренер", - цитирует Игнатьева Legalbet.
Этот сезон был третьим для Глушакова в составе "Химок". В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги 35-летний хавбек сыграл 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Ранее футболист уже защищал цвета "Локомотива" - он выступал за москвичей с 2008-го по 2013 год.
Б. Игнатьев: Глушаков для "Локомотива" должен стать тем самым
Экс-главный тренер "Локомотива" Борис Игнатьев поделился мнением о будущем полузащитника Дениса Глушакова после ухода из "Химок".
Фото: "Чемпионат"