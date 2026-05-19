Семак обратился к "Краснодару" после чемпионства "Зенита"

Рулевой "Зенита" Сергей Семак высказался о конкуренции с "Краснодаром" в борьбе за чемпионский титул.
Фото: ФК "Зенит"
Семак отметил, что постоянная конкуренция идёт на пользу обеим командам.

- Поздравляю их за ту борьбу, конкуренцию, которую они создают последние три года. Но они, наверное, благодарны нам за то, что мы не даём им расслабиться, - цитирует Семака "Матч ТВ".

Также тренер сине-бело-голубых рассказал, что после завершения сезона получил поздравление от наставника "Краснодара" Мурада Мусаева.

В прошедшем чемпионате "Зенит" опередил южан всего на два очка и вернул себе титул чемпиона России. Годом ранее уже петербургский клуб уступил первое место "Краснодару" с минимальным отставанием.

