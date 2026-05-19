Европейский клуб хочет назначить Талалаева на пост главного тренера - источник

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев может продолжить карьеру за пределами России.

Как сообщает телеграм-канал МЯЧ RU, российский специалист находится в числе кандидатов на пост наставника греческого ПАОКа. По информации источника, клуб из Салоников рассматривает варианты на случай ухода Развана Луческу, которого связывают с возможным назначением в турецкий "Бешикташ".



Сообщается, что в ПАОКе также следят за рядом футболистов калининградской команды.



Ранее руководство "Балтики" заявляло, что не станет препятствовать уходу Талалаева, если тренеру поступит предложение из зарубежного клуба.