Европейский клуб хочет назначить Талалаева на пост главного тренера - источник

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев может продолжить карьеру за пределами России.
Фото: ФК "Балтика"
Как сообщает телеграм-канал МЯЧ RU, российский специалист находится в числе кандидатов на пост наставника греческого ПАОКа. По информации источника, клуб из Салоников рассматривает варианты на случай ухода Развана Луческу, которого связывают с возможным назначением в турецкий "Бешикташ".

Сообщается, что в ПАОКе также следят за рядом футболистов калининградской команды.

Ранее руководство "Балтики" заявляло, что не станет препятствовать уходу Талалаева, если тренеру поступит предложение из зарубежного клуба.

