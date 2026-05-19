Как сообщает телеграм-канал МЯЧ RU, российский специалист находится в числе кандидатов на пост наставника греческого ПАОКа. По информации источника, клуб из Салоников рассматривает варианты на случай ухода Развана Луческу, которого связывают с возможным назначением в турецкий "Бешикташ".
Сообщается, что в ПАОКе также следят за рядом футболистов калининградской команды.
Ранее руководство "Балтики" заявляло, что не станет препятствовать уходу Талалаева, если тренеру поступит предложение из зарубежного клуба.
Европейский клуб хочет назначить Талалаева на пост главного тренера - источник
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев может продолжить карьеру за пределами России.
Фото: ФК "Балтика"