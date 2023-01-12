"Мы никогда не комментируем информацию, связанную с трансферными новостями клуба", - цитирует клубную пресс-службу "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСВ" заинтересован в услугах Сперцяна и хочет согласовать сделку в январе.
22-летний хавбек является лучшим бомбардиром "Краснодара" в первой части текущего сезона Российской Премьер-лиги – он забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач в 16 матчах чемпионата.
В "ПСВ" не стали комментировать слухи о желании согласовать трансфер Сперцяна в январе
Пресс-служба голландского "ПСВ" отреагировала на слухи о желании провести переговоры по потенциальному подписанию полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: РПЛ