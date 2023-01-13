"Я не знаю вообще, кто это такой. Это же получается, кота в мешке берут. По мне, конечно, нужно иметь своего хорошего игрока. У нас же вроде как бы есть неплохая молодежь, надо им побольше доверять, я не знаю", — цитирует ветерана москвичей "ВсеПроСпорт".
Сегодня стало известно, что Дуарте продолжит карьеру в "Спартаке" - о переходе футболиста в столичный клуб объявил "Серро Портеньо", за который центрбек выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дуарте в 4 млн евро.
"Спартак" по итогам первой части чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице.
Гаврилов – о Дуарте в "Спартаке": кота в мешке берут. У нас же есть неплохая молодежь
Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов отреагировал на подписание красно-белыми парагвайского защитника Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"