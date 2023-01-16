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Президент "Оренбурга": деньги за Сычевого пока не пришли. На прошлой неделе мы выставили счет

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о том, когда клуб получит деньги за трансфер Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"
- Деньги за Сычевого пока не пришли. Еще до Нового года договаривались, что оплата должна поступить до 25 января. На прошлой неделе мы выставили счет. – приводит комментарий Еремякина "РБ Спорт".

Лучший страйкер первой половины сезона РПЛ Владимир Сычевой зимой 2022 года перебрался из "Оренбурга" в "Крылья Советов" за 100 млн рублей. По данным различных источников, оклад футболиста составит 4 млн рублей в месяц.

Напомним, что Владимир Сычевой в этом сезоне поучаствовал в 19 матчах за "Оренбург" во всех турнирах, в которых смог отличиться 17 раз. Также на счету игрока 2 ассистентских действия. "Оренбург" по итогам первой половины сезона РПЛ располагается на 7-й строчке. Команда Марцела Лички набрала 25 очков после 17 сыгранных туров. "Крылья Советов" с 20-ю баллами находятся на 11 месте после первой части сезона нынешнего розыгрыша российского первенства.


Оренбург Сычевой Крылья Советов
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