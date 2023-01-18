- Предложения из-за рубежа гораздо выгоднее в финансовом отношении, но деньги не являются для игрока главной причиной для заключения контракта. Оптимальным вариантом для Дзюбы и его семьи является подписание контракта с российским клубом, - приводят комментария представителя РИА Новости.
Лучший бомбардир в истории чемпионатов России Артем Дзюбы, пребывающий в статусе свободного агента, ищет себе новый клуб с начала ноября. По данным СМИ, футболист заинтересован в продолжение карьеры в РПЛ, но руководители отказывают подписывать Артема. В частности вариант с Дзюбой отвергли "Краснодар", "Сочи" и "Пари НН".
Недавно различные источники сообщили, что Дзюба и "Торпедо" ведут активные переговоры о переходе россиянина в стан "автозаводцев". Форвард готов пойти на понижение требований по окладу. Также у Дзюбы есть варианты в ОАЭ и Саудовской Аравии, но Артем пока не рассматривает их. Также турецкий "Сивасспор" хотел бы видеть лучшего бомбардира в истории сборной России в своих рядах.
Представитель Дзюбы: предложения из-за рубежа гораздо выгоднее по финансам, но Артем хочет продолжить карьеру в России
Представитель форварда Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался по поводу будущего игрока.
Фото: Global Look Press