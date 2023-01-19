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РИА Новости: Дзюба готов подписать контракт с "Торпедо" только до конца сезона

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Стали известны подробности переговоров между Артемом Дзюбой и московским "Торпедо".
Фото: "Чемпионат"
По данным СМИ, главным условием перехода 34-летнего форварда из России Артема Дзюбы в стан "Торпедо" является подписание контракта с московским коллективом только до конца текущего сезона.

Вчера СМИ сообщили, что совет директоров против перехода Артема Дзюбы в Торпедо. Подписание форварда личная - инициатива президента клуба Ильи Геркуса. "Торпедо" по итогам 17 сыгранным турам замыкает таблицу нынешнего розыгрыша РПЛ. Отставание от 14 места, дающего право сыграть в стыковых матчах, составляет 7 очков. Автозаводцы забили всего 7 мячей за 17 встреч в рамках российского первенства. Новый тренер Торпедо Андрей Талалаев пришел в команду в октябре. С того момента в РПЛ "автозаводцы" провели 5 встреч, в которых потерпели столько же поражений и забили 0 голов.

Источник: РИА Новости


Дзюба Торпедо
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