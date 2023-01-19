В телеграм-канале "Мутко против" была опубликована запись и скриншот, внутри которых содержится требование к командам Российской премьер-лиги выделить по три спикера, которые расскажут из-за чего стоит заводить паспорт болельщика.
Напомним, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года. Сейчас российский футбол находится на зимней паузе, а сами команды отправились на зимние тренировочные сборы. В первой части текущего сезона РПЛ паспорт болельщика действовал не на всех стадионах команд чемпионата России, а со второй половины будет требоваться на всех аренах. Паспорт болельщика, в частности, должны будут оформить болельщики ЦСКА, "Динамо", "Спартака", "Зенита" и "Локомотива". То же "Динамо" уже активно работает со своей фан-базой по привлечению людей на трибуны.
"Мутко против": чиновники требуют от клубов РПЛ срочно организовать работу с фанатами, чтобы те начали оформлять FAN ID
К клубам РПЛ обратились с требованием предоставить план коммуникационной кампании по привлечению зрителей на матчи второй части текущего сезона РПЛ.