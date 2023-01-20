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Член совета директоров "Динамо": руководство "Челси" насчет Захаряна не возбуждается

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Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе лондонского "Челси" к полузащитнику Арсену Захаряну в британской прессе.
Фото: ФК "Динамо"
- Ваши коллеги из Англии снова возбудились по поводу Захаряна? Возбуждаются только ваши коллеги из Англии, да и не только из Англии. А вот руководство "Челси" на этот счет не возбуждается: по крайней мере, до нас такая информация на официальном уровне не доводилась. Никаких контактов с "Челси" зимой не было. Можно ли с уверенностью сказать, что Захарян как минимум до лета останется в "Динамо"? Нет, так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое, - передает слова Гафина "РБ спорт".

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о сохранении трансферного интереса со стороны лондонского "Челси" в отношении 19-летнего полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна. В конце августа 2022 года "аристократы" сделали бело-голубым официальное предложение о выкупе Захаряна за 15 миллионов евро согласно соответствующей опции в его контракте, однако клубы не смогли согласовать гарантированный механизм выплаты трансферной компенсации в условиях экономических санкций, объявленных властями Великобритании российским банкам и компаниям.


Динамо Челси Захарян Гафин Российские трансферы
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