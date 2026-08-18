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Барко и Мартинс не полетели со "Спартаком" на кубковую игру с "Рубином" - источник

Игроки, вероятно, пропустят матч Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источник, полузащитники московского "Спартака" Эсекьель Барко и Кристофер Мартинс не полетели с командой на матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России с "Рубином".

Ранее в клубе сообщили, что у Барко было выявлено повреждение рёберной дуги, а Мартинс также получил небольшую травму. Оба футболиста не играли в 4-м туре чемпионата против "Балтики" (2:1).

Встреча "Рубин" - "Спартак" состоится завтра, 19 августа. Стартовый свисток на стадионе "Ак Барс Арена" прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings

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