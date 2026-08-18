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"Родина" пропустила и осталась в меньшинстве в первые 6 минут матча с "Оренбургом"

На "Арене Химки" стартовал кубковый матч.
Фото: ФК "Родина"
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московская "Родина" принимает на своем поле "Оренбург". Игра стартовала на стадионе "Арена Химки", на данный момент счет 1:0 в пользу гостей.

В самом дебюте встречи отличился нападающий Алешандре Жезус, забивший после передачи вингера Андреяй Касаджикова уже на третьей минуте. На шестой минуте полузащитник хозяев Андрей Егорычев получил прямую красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

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