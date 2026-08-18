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Защитник ЦСКА получил повреждение и был заменен в первом тайме игры с "Акроном"

Игрока поменяли в середине первой половины матча.
Фото: ПФК ЦСКА
В эти минуты в Москве проходит матч между ЦСКА и "Акроном" в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. На данный момент на табло стадиона "ВЭБ Арена" счет 1:0 в пользу гостей. Забитым мячом на 9-й минуте отличился форвард Кевин Аревало.

Отметим, на 26-й минуте поле покинул крайний левый защитник "армейцев" Матеус Рейс. Вместо него вышел Данил Круговой.

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