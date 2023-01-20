"Дуарте — это далеко не замена Жиго. Другой уровень! Пока не понимаю, чем он мог заинтересовать "Спартак". Наверное, те, кто принимал решение по этому игроку, лучше осведомлены о его сильных сторонах. Не стал бы его рекомендовать? Не стал бы. Это не мой типаж защитника", - цитирует Корнеева "СЭ".
Напомним, ранее "Серро Портеньо" официально объявил о том, что Дуарте продолжит карьеру в "Спартаке". При этом сам российский клуб все еще не подтверждал факт перехода. В ближайшие дни защитник должен вылететь в Россию, где подпишет контракт с красно-белыми.
В марте этого года Дуарте исполняется 23 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в 4 млн евро. Всего на его счету 107 матчей в составе "Серро Портеньо", в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.
Корнеев: Дуарте - далеко не замена Жиго. Не понимаю, чем он мог заинтересовать "Спартак"
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев прокомментировал переход парагвайского защитника Алексиса Дуарте в "Спартак".
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