Напомним, гамбийский нападающий приостановил контракт с южанами минувшим летом.
"Есть вероятность, что Али вернется в "Ростов". Он очень любит этот клуб. Но до лета еще много времени. Мы пока не приняли никакого решения", - цитирует агента Sport24.
"Ростов" арендовал Соу у "ЦСКА София" в феврале 2021 года, а летом выкупил футболиста у болгарского клуба.
Текущий сезон форвард проводит в "Анкарагюджю" на правах аренды – он забил 5 мячей в 16 играх чемпионата Турции.
Агент Соу: Али очень любит "Ростов" - есть вероятность, что он вернется
Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы форварда "Ростова" Али Соу, высказался о вероятности возвращения футболиста в расположение российского клуба.
Фото: ФК "Ростов"