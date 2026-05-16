Рахимов высказался о тренерских планах

"Планов пока нет. Если живешь, если здоровый, значит, все хорошо. Что будет, то будет. Когда появится что-то конкретное, вы узнаете", - передает слова Рахимова "Чемпионат".
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина" в январе нынешнего года. Он возглавлял казанскую команду с апреля 2023 года. Под его руководством "Рубин" становился чемпионом в Первой лиги сезона-2022/23 и финишировал на восьмой строчке в РПЛ в сезоне 2023/2024, а также на 7-м месте в турнирной таблице в сезоне 2024/2025.