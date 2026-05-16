Экс-арбитр ФИФА прокомментировал назначение Карасева на матч "Ростов" - "Зенит"

Конечно же, он должен судить все самые важные и ответственные игры, что в принципе и делает. Поэтому его назначение на "Ростов" — "Зенит" абсолютно понятно и оправданно", - сказал Лапочкин.
Матч заключительного 30-го тура текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и "Зенитом" состоится завтра, 17 мая. Встреча пройдет на ствдионе "Ростов Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени.
Ранее Российский футбольный союз опубликовал судейские назначения на финальные игры чемпионата. Поединок в Ростове-на-Дону доверено обслуживать бригаде арьитров во главе с Сергеем Карасевым.
