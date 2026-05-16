Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал назначение Карасева на матч "Ростов" - "Зенит"

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением о назначении арбитра Сергея Карасева на матч 30-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Сергей Карасев — многолетний лидер российского судейства.

Конечно же, он должен судить все самые важные и ответственные игры, что в принципе и делает. Поэтому его назначение на "Ростов" — "Зенит" абсолютно понятно и оправданно", - сказал Лапочкин.

Матч заключительного 30-го тура текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и "Зенитом" состоится завтра, 17 мая. Встреча пройдет на ствдионе "Ростов Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее Российский футбольный союз опубликовал судейские назначения на финальные игры чемпионата. Поединок в Ростове-на-Дону доверено обслуживать бригаде арьитров во главе с Сергеем Карасевым.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится