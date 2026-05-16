"Нелепая желтая, красная, пенальти - так можно и потерять чемпионство". Мамаев - о матче "Ростов" - "Зенит"

"Без разницы с какой командой играешь, у "Зенита" легкой прогулки не будет. "Ростов" по-любому даст бой, это же южная команда.
Но в любом случае, петербуржцы приедут с настроем разрывать. Сами знаете, за это мы футбол и любим. Какая-то нелепая желтая, красная, пенальти — на этом можно и потерять чемпионство", - сказал Мамаев.
"Ростов" и "Зенит" встретятся завтра, 17 мая, в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. Матч пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главный арбитр игры - Сергей Карасев.
Напомним, в случае победы или ничьи петербургская команда завоюет звание чемпионна России.
Источник: "СЭ"