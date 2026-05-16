Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Кубок Англии

Челси
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм

"Нелепая желтая, красная, пенальти - так можно и потерять чемпионство". Мамаев - о матче "Ростов" - "Зенит"

Экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев высказался о педстоящем матче между "Ростовом" и "Зенитом" в 30-м туре РПЛ.
"Без разницы с какой командой играешь, у "Зенита" легкой прогулки не будет. "Ростов" по-любому даст бой, это же южная команда.

Но в любом случае, петербуржцы приедут с настроем разрывать. Сами знаете, за это мы футбол и любим. Какая-то нелепая желтая, красная, пенальти — на этом можно и потерять чемпионство", - сказал Мамаев.

"Ростов" и "Зенит" встретятся завтра, 17 мая, в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. Матч пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главный арбитр игры - Сергей Карасев.

Напомним, в случае победы или ничьи петербургская команда завоюет звание чемпионна России.

Источник: "СЭ"

