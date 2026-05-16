"Без обид". Игрок "Спартака" попрощался с клубом

"Одна страница закрывается - другая откроется. Мы пришли сделать то, что должны были сделать, нас не интересуют взгляды или мнения людей. Спасибо "Спартаку" за эти три года уважения. Без обид в финале. Мы продолжаем двигаться вперед, как делали это всегда", - написал Бонгонда в своей социальной сети.
Тео Бонгонда выступал в составе московского "Спартака" с июля 2023 года. В текущем сезоне за красно-белых правый вингер провел 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.