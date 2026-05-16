Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

"Без обид". Игрок "Спартака" попрощался с клубом

Футболист "Спартака" попрощался с московским клубом.
Футболист "Спартака" Тео Бонгонда опубликовал фотографию со словами благодарности клубу.

"Одна страница закрывается - другая откроется. Мы пришли сделать то, что должны были сделать, нас не интересуют взгляды или мнения людей. Спасибо "Спартаку" за эти три года уважения. Без обид в финале. Мы продолжаем двигаться вперед, как делали это всегда", - написал Бонгонда в своей социальной сети.

Тео Бонгонда выступал в составе московского "Спартака" с июля 2023 года. В текущем сезоне за красно-белых правый вингер провел 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

