Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.55X 3.2П2 3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
20:30
СпецияНе начат
П1 1.93X 3.4П2 4.3
Лечче
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.88X 3.5П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
22:30
ШтутгартНе начат
П1 1.37X 5.2П2 8.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
23:00
РеннНе начат
П1 3.85X 3.55П2 2.01

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
1 - 0 1 0
БотевЗавершен
ЦСКА
17:00
ПартизанНе начат
П1 1.82X 3.95П2 3.85
Реклама лига ставок Сделать ставку

Защитник "Урала" Гогличидзе: Гончаренко - объективный, выговаривает честно, брутально и доходчиво

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник екатеринбургского "Урала" Лео Гогличидзе высказал мнение о главном тренере "шмелей" Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"
- Объективный: говорит, что видит, в лицо, не пытается скрыть. Всегда говорит прямо. И мне выговаривал. Это было честно, брутально и доходчиво. Какие цитаты от Гончаренко запомнил? Смысл такой, что мы должны быть как единый монолит, один кулак. Крепкой, сильной командой. У Гончаренко столько мотивационных речей, что все тяжело запомнить. И каждая заходит. Это видно по команде: все внимательно слушают и проникаются. Никаких пустых слов или просто заученных фраз - Гончаренко подбирал выражения, которых нам не хватало, и все по делу, - передает слова Гогличидзе Sport24.

45-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко возглавил "Урал" из Екатеринбурга 15 августа 2022 года, к этому моменту команда занимала последнее место в турнирной таблице с 1 набранным очком в 5 сыгранных матчах. Под руководством Гончаренко "шмели" набрали 20 очков в 12 турах чемпионата России (6 побед, 2 ничьих, 4 поражения) и поднялись на десятую позицию.

В Кубке России "Урал" с новым тренером набрал 14 очков на групповом этапе Пути РПЛ в квартете с ЦСКА, московским "Торпедо" и "Сочи", заняв первое место в группе, а также стал лучшим клубом турнира по количеству набранных на этом этапе очков. Весеннюю часть сезона "Урал" начнет матчами 1/4 финала Кубка России против "Ростова", первую игру "шмели" проведут на выезде 22 февраля.


Урал Гончаренко Гогличидзе
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Sky Sports: "Манчестер Юнайтед" может выкупить Вегхорста летом. В клубе впечатлены его профессионализмом
Гол Мелешина принес "Спартаку" победу над болгарским "Ботевом" 1
Агент Раконьяца - о возможном уходе форварда в "Црвену Звезду": клубы ведут переговоры
"Пари НН" объявил об уходе Кобесова в "Химки"
Глушаков: наверное, Каррера только сейчас разобрался, что его "друзья" оболгали меня и испортили ему карьеру
Дуарте дебютировал за "Спартак" в матче с "Ботевом" 2
Фанаты команды-соперника "Аль-Насра" скандировали "Месси! Месси!" в адрес Роналду 2
"Крылья Советов" присвоили Писарскому (Сычевому) игровой номер и внесли в заявку на чемпионат
Голенков: наш стиль игры - прессинг, большое количество спринтов. Такой агрессивный "Ростов"
Журналист Дикме: "Бешикташ" интересуется Барриосом, но трансфер маловероятен
Нигматуллин: возвращение Дзюбы в РПЛ - отличная новость. Станет интереснее, появятся околофутбольные темы
Форвард "Ростова" Голенков - о Карпине: это один из самых топовых тренеров, что у меня были
Защитник "Урала" Гогличидзе: Гончаренко - объективный, выговаривает честно, брутально и доходчиво
Сторожук - о возможных трансферах "Арсенала": у команды большая заявка, доставшаяся в наследство от предыдущих тренеров
Защитник "Спартака" Дуарте: я не мог отказаться от шанса перейти в большой клуб и играть в Европе 4