- Объективный: говорит, что видит, в лицо, не пытается скрыть. Всегда говорит прямо. И мне выговаривал. Это было честно, брутально и доходчиво. Какие цитаты от Гончаренко запомнил? Смысл такой, что мы должны быть как единый монолит, один кулак. Крепкой, сильной командой. У Гончаренко столько мотивационных речей, что все тяжело запомнить. И каждая заходит. Это видно по команде: все внимательно слушают и проникаются. Никаких пустых слов или просто заученных фраз - Гончаренко подбирал выражения, которых нам не хватало, и все по делу, - передает слова Гогличидзе Sport24.
45-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко возглавил "Урал" из Екатеринбурга 15 августа 2022 года, к этому моменту команда занимала последнее место в турнирной таблице с 1 набранным очком в 5 сыгранных матчах. Под руководством Гончаренко "шмели" набрали 20 очков в 12 турах чемпионата России (6 побед, 2 ничьих, 4 поражения) и поднялись на десятую позицию.
В Кубке России "Урал" с новым тренером набрал 14 очков на групповом этапе Пути РПЛ в квартете с ЦСКА, московским "Торпедо" и "Сочи", заняв первое место в группе, а также стал лучшим клубом турнира по количеству набранных на этом этапе очков. Весеннюю часть сезона "Урал" начнет матчами 1/4 финала Кубка России против "Ростова", первую игру "шмели" проведут на выезде 22 февраля.
Защитник "Урала" Гогличидзе: Гончаренко - объективный, выговаривает честно, брутально и доходчиво
Защитник екатеринбургского "Урала" Лео Гогличидзе высказал мнение о главном тренере "шмелей" Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"