По данным источника, 23-летний аргентинец Адольфо Гайч, выступающий на позиции центрального нападающего, уже находится в расположении своего нового клуба - итальянской "Вероны". Футболисту предстоит пройти необходимые медицинские тесты, и в случае их успешности, подписать контракт с итальянским коллективом.
Адольфо Гайч в этом сезоне выходил преимущественно со скамейке запасных. Аргентинец провел 270 игровых минут в 11 матчах за ЦСКА. В активе форварда 2 гола и 2 результативные передачи. Ранее СМИ сообщили о том, что ЦСКА и "Верона" достигли договоренности по переходу нападающего в стан итальянцев. Сделка будет оформлена в виде аренды с возможностью выкупа.
"Верона" после 19 проведенных туров Серии А располагается в зоне вылета, занимая 18 место с 12-ю очками.
Источник: Metaratings
Metaratings: Гайч прибыл в расположение "Вероны" и пройдет медобследование в ближайшее время
Аргентинский форвард Адольфо Гайч продолжит карьеру в Серии А.
Фото: "СЭ"