– Спасибо за всю любовь и преданность, которую они показывали каждый день моего пребывания в ЦСКА. Они дали мне все, а я старался отдать им все, что у меня было взамен. Мои отношения с фанатами красно-синих были и остаются фантастическими. Я хочу, чтобы они вместе с клубом добились больших успехов. Они заслуживают всего счастья в мире. Надеюсь, в будущем ЦСКА выиграет множество титулов, – приводит слова Магнуссона "Чемпионат".
Напомним, что исландский центральный защитник Хердур Магнуссон играл за московский ЦСКА в период с июля 2018 года по июль 2022 года. Хердур переходил в ЦСКА из английского футбольного клуба "Бристоль", а сейчас представляет греческий "Панатинаикос", за который в текущем сезоне Магнуссон отыграл 16 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с "Панатинаикосом" действует до 30 июня 2024 года.
За московский ЦСКА по итогам нескольких сезонов Хердур провел в общей сумме 93 матча, забил пять мячей, отдал одну результативную передачу. Это наибольшее количество матчей Магнуссона, проведенных за одну команду. За "Бристоль" у Хердура 61 матч, за итальянскую "Чезену" – 40.
Магнуссон: болельщики ЦСКА дали мне все. Они заслуживают всего счастья в мире. Надеюсь, ЦСКА выиграет множество титулов
Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, выступающий сейчас за "Панатинаикос", выразил благодарность болельщиков московского клуба.
Фото: Global Look Press