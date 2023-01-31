По сообщениям СМИ, "СКА-Хабаровск" заинтересован в услугах 27-летнего россиянина Егора Данилкина, выступающего на позиции центрального защитника. Как отмечает источника, сам футболист пока не определился с дальнейшим местом продолжения карьеры. Ранее стало известно, что Данилкин и еще 10 игроков "Химок" отстранены от работы с командой.
Егор Данилкин защищает цвета "Химок" с 2018 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 8 матчах за подмосковный коллектив – 5 в РПЛ и 3 в Кубке России. Контракт игрока с клубом завершается летом этого года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Данилкина в 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "СКА-Хабаровск" заинтересован в приобретении защитника "Химок" Данилкина
Российский футболист Егор Данилкин может продолжить карьеру в "СКА-Хабаровск".
Фото: ФК "Химки"