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Metaratings: "СКА-Хабаровск" заинтересован в приобретении защитника "Химок" Данилкина

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Российский футболист Егор Данилкин может продолжить карьеру в "СКА-Хабаровск".
Фото: ФК "Химки"
По сообщениям СМИ, "СКА-Хабаровск" заинтересован в услугах 27-летнего россиянина Егора Данилкина, выступающего на позиции центрального защитника. Как отмечает источника, сам футболист пока не определился с дальнейшим местом продолжения карьеры. Ранее стало известно, что Данилкин и еще 10 игроков "Химок" отстранены от работы с командой.

Егор Данилкин защищает цвета "Химок" с 2018 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 8 матчах за подмосковный коллектив – 5 в РПЛ и 3 в Кубке России. Контракт игрока с клубом завершается летом этого года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Данилкина в 500 тысяч евро.

Источник: Metaratings


Данилкин Химки СКА-Хабаровск
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