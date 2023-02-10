Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ЖиронаНе начат
П1 3X 3.15П2 2.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
22:45
ТориноНе начат
П1 1.87X 3.6П2 4.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шальке
22:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.75X 3.6П2 2.01

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
23:00
АяччоНе начат
П1 1.61X 3.85П2 6.4

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:00
СочиНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Писарский: не собираюсь ближайшее время уезжать в Европу. Полгода в РПЛ – это мало

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что пока не планирует покидать РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Я просто не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать. Конечно, если бы предлагали прямо топ-клубы, то может быть. Но я только полгода в РПЛ – это мало. Много забил, но люди смотрят на стабильность. Надо самому себе доказать, что это не случайность, хотя 14 голов случайно и не забивают. Но пока мне тут интересно, - приводит комментарий Писарского Metaratings.

Российский форвард Владимир Писарский отлично проявил себя в осенней части сезона, забив за 15 встреч в РПЛ 14 голов. Тем самым футболист стал лучшим бомбардиром первой части сезона. Также у центрфорварда 3 гола в 4 матчах Кубка России. В январе этого года Писарский неожиданно оказался в "Крыльях Советов". Самарский клуб выкупил контракт игрока за 100 млн рублей.

Ранее агент Писарского сообщил о том, что у игрока были предложения от европейских клубов. В частности, сам Владимир рассказывал, что им интересовалась "Црвена Звезда", представляющая сербский чемпионат, но он принял решение не переходить в белградский коллектив. Для "Крыльев Советов" вторая часть российского футбольного сезона возобновится кубковым матчем против "Динамо".


Сычевой Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Глушаков – о переходе в "Пари НН": финансовый вопрос не был главным. На бензин будут давать – уже хорошо
Журналист Плеттенберг: "Бавария" готова продать Комана за 100 млн евро
Писарский: не собираюсь ближайшее время уезжать в Европу. Полгода в РПЛ – это мало
"Пари НН" объявил о переходе Глушакова. Клуб представил игрока видеороликом из бани
Алип, Малком и Вендел – в стартовом составе "Зенита" на товарищеский матч против "Арарат-Армении"
"РБ Спорт": "Зенит" и Кузяев не могут договориться о новом контракте 1
Чистяков: надеюсь, у Дзюбы получится в "Локомотиве", но не матчах против с "Зенита"
Писарский: легионеры должны учить русский язык. Они же приехали в Россию и находятся у нас в гостях
Кириченко – об уровне РПЛ: мы просто продолжили движение вниз. Об этом говорят выступления в еврокубках
Гунько: "Спартак" может побороться за золото в РПЛ
Дзюба и Смольников провели первое тренировочное занятие в "Локомотиве" 1
Журналист Карпов: Глушаков подписал контракт с "Пари НН"
Писарский: не ставлю цели стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
Агент: переговоры с ЦСКА о выкупе Мойзеса пока не начались
Марков: лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда 3