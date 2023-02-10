- Я просто не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать. Конечно, если бы предлагали прямо топ-клубы, то может быть. Но я только полгода в РПЛ – это мало. Много забил, но люди смотрят на стабильность. Надо самому себе доказать, что это не случайность, хотя 14 голов случайно и не забивают. Но пока мне тут интересно, - приводит комментарий Писарского Metaratings.
Российский форвард Владимир Писарский отлично проявил себя в осенней части сезона, забив за 15 встреч в РПЛ 14 голов. Тем самым футболист стал лучшим бомбардиром первой части сезона. Также у центрфорварда 3 гола в 4 матчах Кубка России. В январе этого года Писарский неожиданно оказался в "Крыльях Советов". Самарский клуб выкупил контракт игрока за 100 млн рублей.
Ранее агент Писарского сообщил о том, что у игрока были предложения от европейских клубов. В частности, сам Владимир рассказывал, что им интересовалась "Црвена Звезда", представляющая сербский чемпионат, но он принял решение не переходить в белградский коллектив. Для "Крыльев Советов" вторая часть российского футбольного сезона возобновится кубковым матчем против "Динамо".
Писарский: не собираюсь ближайшее время уезжать в Европу. Полгода в РПЛ – это мало
Российский футболист "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что пока не планирует покидать РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"