- Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров, - приводит комментарий Мостового "РБ Спорт".
Экс- футболист "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой объявил о окончании игровой карьеры в 2005 году и, в данный момент, работает экспертом на "Матч ТВ", где нередко позволяет себе критические высказывания в адрес различных тренеров, в частности Валерия Карпина и Леонида Слуцкого. Также у россиянина есть опыт работы на тренерском мостике в Медиалиге. Александр трудится наставником клуба Fight Nights. Ранее Мостовой неоднократно говорил, что планирует стать главным тренером, но его не зовут из-за отсутствия необходимой лицензии, которая позволяет официально возглавлять какой-либо футбольный клуб в рамках российского первенства. Также 2-х кратный чемпион СССР заявлял, что рассматривает только варианты работы в РПЛ. В августе Мостовому исполнится 55 лет.
Мостовой: планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой заявил, что хочет получит лицензию тренера.
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