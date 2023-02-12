"Сыграю ли я за "Уфу"? Пока не могу говорить на эту тему. Все будет известно потом", - приводит слова Павлюченко Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что Роман Павлюченко может возобновить карьеру и подписать контракт с "Уфой", чтобы сыграть за команду в текущем розыгрыше Кубка России. Экс-форвард сборной России сначала подтверждал эту информацию, а затем заявил, что принял решение отказаться от этого варианта.
Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году. Его последним клубом стало "Знамя" из Ногинска. В декабре прошлого года ему исполнился 41 год.
Павлюченко: сыграю ли я за "Уфу"? Все будет известно потом
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном возобновлении карьеры в составе "Уфы".
Фото: ТАСС