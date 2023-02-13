"Сперцян сто процентов потянул бы играть в топ-5 лигах. Но кто из "Краснодара" реально готов к переходу в топовый чемпионат… Таких назвать не могу. Это другой уровень, да и потом, нельзя поехать в такие лиги без других языков. Хотя бы английского. Сначала надо выучить его на достаточном уровне", - приводит слова форварда "Sport24".
Эдуард Сперцян - воспитанник футбольной академии "Краснодара". В нынешнем сезоне Сперцян провел 21 матч за команду во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Известный сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 9 миллионов евро. Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к 22-летнему армянскому футболисту со стороны европейских клубов, таких как ПСВ и мадридский "Реал".
Олусегун: Сперцян сто процентов мог бы играть за команду из топ-5 чемпионатов
Нигерийский нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун считает, что полузащитнику Эдуарду Сперцяну по силам играть в топ-5 лигах.
Фото: ФК "Краснодар"