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В.Березуцкий: переход в Азию - шаг в никуда, я за возвращение в Европу

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Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий оценил возможный выход РФС из состава УЕФА ради перехода в АФК.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я не выступаю за переход России в Азию, я за переход обратно в Европу. Переход в Азию — как минимум три шага назад. Мы могли бы поднять интерес к азиатской лиге, если бы были сборной Испании или Германии. Сборная России перешла в Азию, окей, что от этого изменилось? Переход в Азию — шаг в никуда, изменение всего направления", - сказал Березуцкий.

Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.

Источник: "Коммент.Шоу"


Березуцкий В
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