- Я готов провести экскурсию по Грозному. У меня есть много любимых мест, мы часто гуляем по ним с семьей. Каждый день Грозный в чем-то становится лучше. Я жил в Албании, Швейцарии, поэтому мне есть с чем сравнивать и интересно в этом городе. Очень важно, что это мусульманское место. Мне нравится, что есть много хороших мест, где можно помолиться. Каждый, кто думает, что в Грозном небезопасно, должен приехать сюда. Я здесь 6 лет и ни разу не сталкивался с опасностью. Повторюсь, моя семья из Швейцарии - одной из самых безопасных стран в мире, мы знаем, что такое безопасность. В Грозном всё супер, очень красивый город, - передает слова Бериши "Чемпионат".
31-летний левый вингер сборной Косово Бернард Бериша выступает за "Ахмат" с января 2017 года - футболист перешел в клуб из Грозного еще в тот период, когда он назывался "Тереком". За шесть лет нападающий провел в составе бело-зеленых 142 матча во всех турнирах, забил 19 голов и выполнил 15 ассистентских действий. В текущем сезоне на счету Бериши 19 матчей за "Ахмат" во всех турнирах, 3 забитых мяча и 1 результативный пас.
Ранее стало известно, что в Швейцарии на домашнем стадионе "Базеля" произошло нападение на сына пресс-атташе тульского "Арсенала" Артема Овсянникова, который вел видеосъемку окружающей обстановки для своих социальных сетей и комментировал ее на русском языке.
Фанаты "Базеля" избили на стадионе сына пресс-атташе тульского "Арсенала" за видеосъемку и русский язык (видео)
Бериша: я в Грозном 6 лет и ни разу не сталкивался с опасностью. Жил в Албании, Швейцарии - есть с чем сравнивать
Нападающий "Ахмата" Бернард Бериша рассказал об обстановке в Грозном с точки зрения безопасности.
Фото: ФК "Ахмат"