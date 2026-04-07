Воспитанник "Спартака" Полех поделился эмоциями от игры с "Локомотивом"

16-летний полузащитник "Спартака" Павел Полех рассказал, какие эмоции испытал от выхода на поле в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
Это была вторая игра воспитанника за основную команду красно-белых. В матче с "Локо" Полех вышел на замену на 79 минуте и результативными действиями не отметился.

"Эмоции только положительные. Когда вошёл в игру, был мандраж, но потом всё стало нормально. Так что впечатления потрясающие", — передаёт слова Полеха "Матч ТВ".

После 23 туров "Спартак" с 41 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

