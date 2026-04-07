Слишкович отметил физическую подготовку защитника "Спартака" Денисова

Он был признан лучшим игроком матча 23 тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" — "Локомотив" (2:1).
"Я думаю, что Денисов достаточно хорошо сыграл. У Даниила было два очень хороших момента забить. Он физически на топовом уровне, успевает и закрыть сзади, и пойти вперёд в атаку. Он не привык иметь такие моменты, чуть хромала реализация. Но я думаю, что он очень хорошо сыграл, как и почти все игроки", — отметил Слишкович в разговоре с Metaratings.
В текущем сезоне Даниил Денисов провёл за "Спартак" 32 матча в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.