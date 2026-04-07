"Зенит" и "Сьон" близки к партнерству по обмену молодыми футболистами

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном заключении соглашения с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Кристиан Константин заявил, что на данный момент клубы в процессе заключения соглашения по обмену молодыми футболистами.

"На данный момент мы в процессе заключения соглашения с "Зенитом" по обмену молодыми футболистами, но пока ничего не сделано.
Совместно с академиями мы сейчас создаем школу, которая будет вести молодых игроков вплоть до университетского образования. С потенциальными обменами", - сказал Константин Sport24.

На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко. Швейцарский "Сьон" располагается на пятой строчке в чемпионате страны с 49 баллами в своем активе.

