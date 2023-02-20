Фанаты "Базеля" избили на стадионе сына пресс-атташе тульского "Арсенала" за видеосъемку и русский язык (видео)

Сын сотрудника тульского "Арсенала" Артем Овсянников во время посещения матча чемпионата Швейцарии "Базель" - Серветт" был избит за то, что говорил по-русски.

Обучающийся в Германии сын пресс-атташе тульского "Арсенала" Артем Овсянников был избит фанатами "Базеля" во время посещения матча 21 тура швейцарской Суперлиги "Базель" - "Серветт" (2:2).







В момент, когда Овсянников производил видеосъемку для своих социальных сетей около входа на фан-сектор "Базеля" и комментировал ее на русском языке, он получил сильный удар ногой сзади, после чего прозвучал призыв удалить видео. После того, как некоторое время спустя Артем продолжил съемку и стал рассказывать на камеру об этом инциденте, к нему подошел другой фанат и нанес несколько ударов, предъявив претензии в том, что он говорит по-русски.